Logitech Aurora : une collection gaming colorée inclusive et non genrée

au-delà du genre et des stéréotypes

l’industrie du gaming a une offre uniforme, cela ne reflète pas le large éventail de consommateurs privilégiant l’expression de leur personnalité et qui jouent aux jeux pour le plaisir. De plus, cette offre ne convient certainement pas avec l’engagement de Logitech à fournir des solutions pour tous les gamers. Lorsque nous avons observé nos propres produits gaming, nous avons réalisé que nous pouvions faire mieux. Avec Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes, axée sur le confort, l’accessibilité et le caractère ludique

l'objectif, qui consistait à créer une collection d’équipements de jeu incluant les hommes et les femmes, nous a poussés à mettre de côté les vieilles idées et à nous poser des questions essentielles sur notre propre amour du jeu. En nous efforçant de concevoir des produits destinés principalement aux joueuses, nous avons non seulement réussi à atteindre cet objectif, mais aussi à créer une collection qui, nous l’espérons, sera utile à un plus grand nombre de joueurs, au-delà du genre et des stéréotypes. Nous sommes ravis de la collection Aurora et de ce qu’elle représente.

afin de répondre aux attentes et aux besoins des joueuses, ainsi qu'aux joueurs qui désireraient autre chose que les périphériques monochromes et un brin futuriste du marché actuel. Selon Ujesh Dedai, Vice-Président et General Manager chez Logitech G,La gamme Aurora a été conçue selon le constructeur par, tout en s'éloignant des bords tranchants et de la traditionnelle robe noire que l'on retrouve sur la plupart des périphériques gaming actuellement. TIffany Beers, Responsable innovation gaming chez Logitech G indique ainsi queLa nouvelle gamme de Logitech se compose ainsi des claviers mécaniques G715 et G713 TKL (à 199 et 169€, sans que l'on sache si le layout Apple sera proposé, ce qui serait également inclusif), de la souris sans fil G705 (99€), du casque sans fil G735 (229€) et de divers accessoires comme le repose-poignets en forme de nuage.L'édition spéciale du microphone Blue Yeti est quant à elle d'ores et déjà disponible en White Mist et Pink Dawn à 139,99 euros