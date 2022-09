Return to Monkey Island débarque sur Mac, PC et consoles !

Monkey Island

Un titre emblématique sur Mac !

Plaisantez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières, désormais dirigées par des personnages dangereux. Hissez ensuite les voiles et partez explorer l'inconnu en affrontant des situations épineuses. Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire. Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n'a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n'avoir jamais découvert le secret de l'Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l'île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d'affaires Stan a été emprisonné pour ""crimes commerciaux"".Plaisantez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières, désormais dirigées par des personnages dangereux. Hissez ensuite les voiles et partez explorer l'inconnu en affrontant des situations épineuses. Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire.

La série de ces titres sortis dans les années 90, a été créée par. Avec Maniac Mansion, on lui doit la quasi-invetion de l'interface, que l'on retrouvera ensuite dans de nombreux jeux (Indiana Jones, Day Of The Tentacle, Sam & Max...)Ce retour inattendu denous fait déjà vibrer à la rédac. Ces titres remplis d'humour ont pour beaucoup, bercé notre adolescence. Ça tombe bien,signée par les compositeurs Peter McConnell, Michael Land et Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge).Pour y jouer, nul besoin de dernier MacBook Air M2,-autant dire tous les Mac depuis une bonne dizaine d'année. Il faut juste pouvoir faire tourner macOS High Sierra et avoir 4Go de disponible sur le disque.En revanche, même si l'app est marqué. Voilà encore un bien mauvais signe pour les puces d'Apple dans l'univers du jeu : actuellement, pratiquement aucun titre AAA moderne ne sort sur ces machines, en dehors de quelques adaptations de Feral.