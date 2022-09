Console Logitech G Cloud : un tarif trop élevé pour du cloud gaming ?

Une nouvelle console portable signée Logitech

Une autonomie de 12 heures

Un tarif trop élevé ?

(mais pas que).La console répond au doux nom de Logitech G Cloud et tourne sous Android 11, offrant aux utilisateurs un accès au Play Store (et à son catalogue de jeux) ainsi qu'aux intéressants catalogues des services Microsoft Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now (les Apps Xbox et Steam Link sont également de la partie pour jouer à un jeu diffusé par la Xbox ou un PC, et Stadia et Luna devraient également être accessibles).Côté fiche technique, la G Cloud dispose, d'une puce Snapdragon 720G avec huit cœurs et 4 Go de LPDDR4X, de 64 Go de stockage interne (un lecteur de carte microSD permet d'étendre le stockage), de haut-parleurs et de microphones stéréo, du Bluetooth 5.1 (compatible avec le codec aptX Adaptive), du Wi-Fi 5 (ac), d'un port USB-C, d'un port audio mini jack 3,5 mm et d'La console semble disposer d'une ergonomie proche des consoles concurrentes avec des sticks, une croix directionnelle et tous les boutons habituels nécessaires en jeu.Là où le bas blesse,(349,99 dollars ensuite), ce qui semble un peu élevé face à la Switch ( 269,99 euros ou 311 euros en version OLED) et ses titres exclusifs ou à la Steam Deck à 419 euros plus polyvalente et disposant d'un APU AMD plus puissant. Logitech pourra peut-être miser sur une ergonomie aux petits oignons et sur son autonomie de 12 heures pour trouver son public. n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette Logitech G Cloud et si vous envisagez de l'acquérir dans les commentaires.