Skullcandy revient sur le marché du casque pour joueurs avec 3 modèles

tout le monde sait que Skullcandy propose une expérience sonore haut de gamme et nos fans nous demandent de revenir au gaming depuis des années. Nous sommes ravis de présenter au monde notre nouvelle collection de gaming multiplateforme.

Selon Jason Luthman, Directeur global des produits pour Skullcandy,La nouvelle gamme comprend trois modèles dont le tarif s'échelonne de 69,99 à 139,99 euros.(toujours filaire), un test d’audition afin de personnaliser le rendu sonore en fonction de l'utilisateur,s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique et la technologie Tile intégrée afin de retrouver plus facilement le casque.Enfin, le PLYR coiffe la gamme en proposant en sus une connexion multiplateforme via Bluetooth 5.2 (ou via un dongle USB-A à faible latence vendu en option à 29€) et en filaire ainsi qu'une autonomie de 24 heures et un bandeau suspendu ajustable afin de Réduire la pression sur le dessus de la tête pour un confort durable, même après de longues sessions de jeu. Le SLYR Pro et le PLYR seront également compatibles avec le logiciel Skull-HQ qui ne sera malheureusement disponible que sur les PC Windows dans un premier temps.