Total War : Warhammer III accueille Immortal Empires et 2 DLC sur Mac

Une mise à jour consistante

Champions of Chaos

Blood for the Blood God III

Un titre acclamé par la critique et les joueurs

conclusion cataclysmique

Cette nouvelle version de Total War : Warhammermettant en scène des seigneurs légendaires, des mécanismes de jeu, des unités de guerre et de nombreux éléments issus des trois titres de la saga. Deux nouveaux DLC sont également disponibles avec le Lords Packpermettant de prendre le contrôle de quatre seigneurs légendaires, chacun d'entre eux étant le champion des quatre dieux du Chaos etqui apporte son lot de gore et d'animations sanglantes afin de souligner, pour ceux qui le désirent, le carnage des combats.Pour rappel,permettant de retrouver les Slaanesh, Khorne, Tzeentch et Nurgle, et, pour la première fois, les hordes de Kislev et Cathay. Chaque race offre un cheminement unique dans le Royaume du Chaos, qui le mènera au dénouement de l'aventure.(M1 minimum)Selon le réalisateur Ian Roxburgh, dès le départ, l'objectif était de créer une série de jeux offrant une aventure incroyable aux joueurs, et le soutien de ces derniers sur les deux premiers titres a permis d'encore élever l'ambition du studio.. Le jeu nécessite un Mac M1 avec 8 Go de RAM et 125 Go d'espace de stockage libre ainsi que macOS 12.0.1 minimum.