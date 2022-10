Microsoft va accélérer les temps de chargement en jeu avec la décompression GPU (et sur Mac ?)

DirectStorage pour réduite les temps de chargement des jeux

le travail de décompression est effectué sur le processeur car les formats de compression ont toujours été optimisés pour les processeurs uniquement. Nous proposons une méthode alternative dans DirectStorage 1.1 en déplaçant la décompression de ces actifs vers le GPU à la place - connue sous le nom de décompression GPU.

Et du côté du Mac ?

Après l'arrivée de DirectStorage en mars dernier (permettant de profiter des débits élevés des SSD NVMe PCIe 4.0 avec des transferts de données entre le SSD et le GPU sans passer par le CPU),. Cassie Hoef, senior program manager chez Microsoft, indique qu'habituellement,DirectStorage devrait ainsi offrir des temps de chargement réduits (à l'image de ce que proposent les PS5 et Xbox Series X). Ne vous sentez toutefois pas obligé de craquer dès aujourd'hui pour un SSD dernier cri, Forsaken, le premier titre officiellement compatible sur PC a été repoussé à janvier 2023 (la technologie ne prendra réellement son envol que lorsque les développeurs l'intègreront sur chaque jeu. Pour cela, il faudra que la majorité des joueurs disposent d'un SSD PCIe 4.0, ce qui n'est pas encore le cas).Du côté de macOS Ventura,. En sus, MetalFX Uspcaling prend également en charge le super-échantillonnage (à l'image des technologie DLSS de Nvidia et FidelityFX Super Resolution chez AMD) afin de proposer de meilleures performances en jeu. Si ces avancées devraient être mises à profit avec l'arrivée de Resident Evil Village (que tous les amateurs ont déjà poncé) et No Man's Sky sur notre plateforme, c'est surtout le cruel manque de jeux récents qui rend le Mac peu attrayant pour les joueurs.