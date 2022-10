Windows 11 : intégration des photos iCloud, Apps Apple Music et Apple TV l'année prochaine

Evènement Microsoft d'automne

La photothèque iCloud débarque sur Windows

avec les Surface Pro 9, désormais disponibles au choix avec une puce Intel ou Arm (Microsoft SQ3, une variante du Snapdragon 8cx Gen3 de Qualcomm), le Surface Laptop 5 et le Surface Studio 2 Plus, qui représente une timide évolution de la génération précédente et embarque cette année des processeurs Intel de 11ème génération (alors que la 13ème sera disponible sous peu) et une RTX 3060 mobile (avec un TDP de 60/70W).En sus de ces nouveautés de la gamme Surface,. Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée pour le grand public via une mise à jour prévue pour le mois de novembre prochain et permettra de synchroniser automatiquement les clichés stockés sur iCloud avec l'application native de Windows (une nouvelle bibliothèque séparées et intitulée iCloud Photos apparaitra automatiquement) après avoir renseigné les identifiants et le mot de passe au sein de l' App iCloud pour Windows proposée sur le Microsoft Store et en installant sur le champ une version bêta de la mise à jour. Voilà qui devrait s'avérer fort pratique pour ceux qui disposent d'un iPhone et d'une machine tournant sous Windows. De plus, la firme de Redmond indique que les applications Apple Music et Apple TV devraient également arriver sur Windows dans le courant de l'année prochaine, ce qui permettra de se passer des interfaces web de ces services et de la vieillissante application iTunes.