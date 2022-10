TikTok va lancer une grande offensive et intégrer le jeu vidéo à sa plateforme

TikTok lorgne sur le marché du jeu vidéo

un effort majeur dans le jeu vidéo

Nous cherchons toujours des moyens d'enrichir notre plate-forme et de tester régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui apportent de la valeur à notre communauté

Une annonce d'envergure le 2 novembre

TikTok Made Me Play It !

TikTok fait un grand pas en avant dans le jeu, en ajoutant un onglet dédié au sein de la plate-forme, sa première incursion dans un format de divertissement différent. Les utilisateurs pourront accéder aux jeux via un bouton sur la page d'accueil de l'une des applications vidéo les plus populaires au monde. La plateforme proposera une multitude de jeux mobiles où des publicités peuvent être diffusées et les utilisateurs peuvent payer pour du contenu supplémentaire

annonçant qu'elle allait opérer. TikTok avait alors annoncé l'élaboration de titres en HTLM5 en partenariat avec le géant des jeux mobiles Zynga et des tests avaient été menés au Vietnam afin de sonder l'intérêt des utilisateurs. Ce n'était pas une première pour la société qui a déjà produit le titre Disco Logo 3D en partenariat avec Zynga, ainsi que Garden of Good permettant aux joueurs de collecter des points permettant de faire des dons à l'organisme Feeding America. Un porte-parole de la firme avait alors indiqué que les mini jeux seraient un moyen efficace d'augmenter le temps passé sur l'application par les utilisateurs (TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs actuellement) et donc de générer d'importants revenus publicitaires (les jeux seront gratuits, tout du moins dans un premier temps).. ByteDance pourrait ainsi s'appuyer sur la fonctionnalité TikTok Live pour permettre aux utilisateurs de diffuser leurs parties en direct, ce qui lui permettrait d'emboiter le pas à de nouveaux concurrents, dont Twitch.. Selon le Financial Times . Il faut donc s'attendre à voir le jeu vidéo, marché très juteux, prendre un plus grande part au sein de TikTok dans les mois à venir.