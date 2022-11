Total War Medieval II : l'extension Kingdoms disponible le 10 novembre sur iOS

Kingdoms sera disponible le 10 novembre

Campagne

Que ce soit par la diplomatie ou la conquête, la bienveillance ou la peur, les joueurs doivent obtenir les ressources et la loyauté nécessaires pour diriger un empire des côtes de l'Europe occidentale aux sables du désert d'Arabie.

Des contrôles optimisés pour le tactile

Total War: MEDIEVAL II Feral Interactive Ltd 17.99€

La nouvelle extension Kingdoms pour Total War Medieval II couvrira quatre siècles de conflits en demandant au joueur(Amériques, Britannia, Croisades et Teutoniques). Pour rappel, après une sortie en 2015 sur le Mac App Store, puis un passage au 64 bits et à Metal en 2018,. Comme son nom l'indique, le titre se déroule dans l'univers médiéval, avec des personnages et des combats tout en 3D. En mode, il faudra donc construire sa cité, faire commerce de sa production pour gérer ensuite sa soif de conquête de territoires avec quantité de missions, offrant à l'arrivée une bonne durée de vie au jeu.Feral Interactive et Sega ont travaillé ensemble afin d'optimiser l'interface et l'ergonomie du titre pour les contrôles tactiles sur les dalles des smartphones et tablettes, à l'image de ce qui a été proposé avec Total War Rome.. Le jeu nécessite 4,5 Go (une fois installé, le téléchargement de base ne demande que 1,9 Go) d'espace de stockage libre sur un iPhone/ iPad /iPod touch sous iOS 14.0 minimum.