Des SSD M.2 PCIe 4.0 avec dissipateur (compatible PS5) chez Kingston

Le spécialiste de la mémoire flash Kingston présente une variante dotée d'un dissipateur thermique des SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 Fury Renegade embarquant des puces 3D NAND TLC, un contrôleur Phison E18 et proposant un MTBF de 1 800 000 heures et des débits atteignants 7300 Mo/s en lecture et 7 000 Mo/s en écriture. Les performances des Fury Renegade en font des modèles intéressants pour la PlayStation 5 (entre autres).Si le modèle qui vous intéresse n'est pas disponible avec un dissipateur, il est tout à fait envisageable d'opter pour le SSD M.2 PCIe 4.0 de votre choix(testé à la rédaction).