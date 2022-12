Pour le Nouvel An Lunaire 2023, Apple propose un AirTag Lapin !

Apple célèbre l'année du Lapin !

Les Beats de 2022 !

Il faudra aller au japon pour avoir son AirTag Lapin

Précisons que le 1er jour du calendrier lunaire chinois commence à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps. Sa date varie donc d'une année sur l'autre, et, par convention, elle est déterminée par l'observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin. Chaque année est placée sous le signe de l’un des douze animaux du zodiaque chinois, associé à l’un des cinq éléments.Ainsi Apple va proposer une petite promotion de deux jours à destination de ses clients au Japon. Ces derniers recevrontpour l'achat d'un produit Apple éligible les 2 et 3 janvier 2023. Elle sera de 4 000 ¥ pour des AirPods de deuxième génération et autres accessoires, ou encore de 32 000 ¥ pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dotés d'une puce M1.En plus d'une carte-cadeau, les 30 000 premiers clients au Japon -qui achèteront un nouvel iPhone 13, un iPhone 13 mini, un iPhone 12 ou un iPhone SE dans un Apple Store- pendant une période limitée recevront uneIl s'agirait d'un émoji Lapin qui fait un petit clin d'oeil avec des vibrations (celle de l'AirTag). L'année dernière, les marchés concernés avaient pu mettre la main sur une-deux couleurs qui portent chance- avec un motif rappelant le pelage du Tigre.