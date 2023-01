Apple Arcade va accueillir le remake d'un jeu 3DS par les développeurs de Pokémon

Pocket Card Jockey: Ride On! Gamefreak Télécharger

Ceux qui s'attendent à une nouvelle itération de Pokémon à la lecture de la phrase d'introduction seront déçus puisqu'il s'agit en fait de Pocket Card Jockey : Ride On !, l. Ce jeu est assez particulier puisqu'il propose un vaillant Solitaire (le jeu de cartes) sur fond de course hippique. Le titre de Game Freak, à qui l'on doit les jeux Pokémon, demandera de finir le plus vite possible une partie de solitaire afin de faire gagner la course à votre cheval. Il sera également possible de faire des croisements afin d'élever votre propre poulain, qui deviendra votre future monture pour les courses.