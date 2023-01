Sony présente une manette de PS5 personnalisable pour les joueurs handicapés !

Projet Leonardo pour PlayStation 5

hautement personnalisable

Aujourd'hui s'ouvre officiellement le CES de Las Vegas, et il est certain que les annonces vont se multiplier.Avec son look rond, elle ressemble davantage à un. Elle devrait être plusaux joueurs souffrant d'un handicap. Il était temps puisque la firme japonaise n'avait à ce jour aucune manette adaptée.Notons que lea été. D'après Sony, il s'agirait d'un produit qui a dépassé le stade du développement et qui devrait être. Outre son confort d'utilisation, elle afficherait aussi une belle autonomie contrairement à de précédentes générations.