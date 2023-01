VE : un Model Y survit au crash d'une falaise, l'ID.7 a des airs de Tesla, et les VE en Suissse

Devil’s Slide

ID.7 : la Passat électrique ?

Tesla numéro 1 en Suisse

Afeela = Sony +Honda

C'est l'info insolite du matin qui aurait pu finir dans les premiers drames de 2023 :. La scène s'est déroulée à(Le toboggan du diable), une grande falaise située entre Pacifica et Montana (Californie)La Tesla Model Y a doncdans laquelle la plupart des voitures (même modernes) n'auraient certainement pas toutes résisté. Miracle, tous les occupants s'en sont sortis indemnes, le véhicule n'a pas brulé ni explosé, et la femme ainsi que les deux enfants de 7 et 4 ans du médecin étaient même conscients et en bonne santé lorsque les secours sont arrivés par hélicoptère.et il sera prochainement jugé pour tentative de meurtre., nous n'avons en réalité obtenu qu'une voiture camouflée, aucune spécification technique précise (ou presque), mais quelques photos bienvenues de l'habitacle.Les seules métriques dévoilées sont. Etant donné que le véhicule utilisera la même plateforme que le reste de la gamme (MEB), il est probable que la batterie dépasse les 90 voire 100 kWh, ce qui risque de faire gonfler les tarifs.Le constructeur a tout de même révélé quelques éléments intéressants comme(climatisation toujours présente en bas, boutons tactiles illuminés) tout en conservant le petit écran bien connu du groupe sous le volant qui affiche les infos de vitesse, d'autonomie et de signalisation.Autre bonne nouvelle,(il aura fallu attendre 2023 !) et la climatisation se met en route dès le déverrouillage, il ne faudra donc plus appuyer sur une pédale pour montrer qu'on est à bord., mais en Suisse, Tesla se paie même le luxe d'occuper une nouvelle fois le haut du classement :Comme vous pouvez le voir,. La Tesla Model 3 est seulement 5e, après avoir été la voiture la plus vendue de Suisse en 2021. Malgré les 17,3% de VE écoulés dans le pays en 2022, le constructeur américain est le seul à apparaitre deux fois dans le top 15,, le reste étant du pur thermique ou de l'hybride.. Le constructeur japonais s'est allié avec son voisin high-tech, qui sera en charge de l'info-divertissement, des système de caméras et de capteurs, la réalité augmentée, bref l'expert technique du véhicule., qui devrait proposer une conduite quasi-autonome (tout est dans le), alors qu'Honda sera en charge de la plateforme électrique, du châssis et du groupe motopropulseur.. Si vous espériez une Apple Car avant la fin de la décennie, ça semble mal engagé, mais l'idée d'une joint-venture avec un constructeur existant (ou d'une usine de production, type Foxconn) n'est pas à exclure -cela dit, les fuites seraient déjà nombreuses à ce stade, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui.