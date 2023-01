Des écouteurs avec une latence réduite pour les joueurs et la VR chez Soundcore

Ecouteurs Soundcore VR P10

Made for Meta

Une double connexion et une latence réduite

Soundcore met un point d'honneur à fournir des périphériques performants tout en proposant des tarifs contenus, avec une certaine réussite, il faut bien le dire.. Les écouteurs se connecteront en Bluetooth ou via un dongle USB-C (que l'on peut ranger dans le boitier de charge, pratique) afin de garantir une latence contenue grâce au codec LC3 (inférieure à 30 ms selon le constructeur) et à la technologie LightSync. Le dongle USB-C pourra donc se connecter à de nombreux appareils, comme un Mac, un PC, une PlayStation 5, mais également un casque VR comme le Meta Quest (les VR P10 affichent d'ailleurs le macaron, une première, à l'image du Made for iPhone d'Apple), tout en proposant un port USB-C femelle pour la recharge en pass through (permettant de recharger le casque tout en utilisant les écouteurs via le dongle).Il sera également envisageable de connecter un appareil en Bluetooth en sus de la connexion via le dongle, permettant par exemple de prendre un appel sans retirer le casque VR. Les écouteurs embarquent des haut-parleurs de 11 mm et offrent une autonomie de 6 heures, poussée à 24 heures via le boitier de charge. Il sera également possible de passer d'un appareil à l'autre via l'application dédiée en achetant plusieurs dongles USB-C.via un coupon à cocher avant l'achat.