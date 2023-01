NBA All-World, le nouveau titre en AR de Niantic, est disponible en accès anticipé en France

Le nouveau gros jeu en réalité augmentée de Niantic ?

Vers un rebond du jeu en AR ?

importer l'univers du basket-ball dans le monde de la réalité augmentée.

nous enveloppons le monde qui vous entoure dans l'univers du basket-ball, ou, comme j'aime à le dire, nous transformons le monde réel en un parc à thème aux couleurs de la NBA. Désormais, les lieux et les objets du monde réel deviendront des entités d'un jeu vidéo, le dépanneur près de chez vous est devenu un endroit où acquérir de l'endurance pour votre joueur de la NBA, et le magasin d'articles de sport au coin de la rue devient l'endroit idéal pour acheter les dernières chaussures de marque pour personnaliser vos joueurs.

NBA All-World Niantic, Inc. Télécharger

Après l'impact planétaire de Pokémon GO, suivi par un plus tiède Pikmin Bloom en 2021,. Il ne sera donc plus question de débusquer de petites créatures afin de les faire se battre dans des arènes, mais de collectionner les joueurs de la ligue américaine de basket. Le titre est disponible en accès anticipé dès aujourd'hui en France afin de coïncider avec le NBA Paris Game 2023 se tenant le 19 janvier, et dans lequel se verront s’affronter les Chicago Bulls et les Detroit Pistons à l'Accor Arena de Paris, avant un lancement mondial prévu le 24 janvier.Pour rappel,. Développé par Niantic en partenariat avec la National Basketball Association (NBA) et la National Basketball Players Association (NBPA), NBA All-World devraitSelon Marcus Matthews, dirigeant du projet,. Le jeu permettra de jouer contre d'autres joueurs situés près de vous, avec un classement par lieu, et de collectionner les joueurs en battant leurs avatars sur le terrain virtuel. Le titre permettra également de personnaliser et d'améliorer les joueurs, de consulter leurs fiches et d'en apprendre plus sur certaines personnalités de ce sport en visitant leurs villes.