Des écouteurs gaming qui s'adaptent à l'oreille de l'utilisateur chez Logitech avec les G Fits

Logitech G Fits

les premiers écouteurs qui s’adaptent à l’oreille de leur utilisateur dans le secteur du gaming

Une connexion Lightspeed et une latence réduite pour les joueurs

La firme s'appuie sur la technologie LED Lightform d'Ultimate Ears (un constructeur dans le giron de Logitech) pour proposer les G Fits, présentés par Ujesh Desai, chapeautant le branche Logitech Gaming, comme. Lors de la première utilisation,, ceci afin de proposer un confort personnalisé et une meilleure isolation passive pour chaque utilisateur.Les écouteurs G Fits de Logitech sont compatibles Bluetooth 5.2 mais également Lightspeed via le dongle USB-A fourni dans la boîte (avec un adaptateur USB-C) offrant une compatibilité Mac/PC/Android/PlayStation 4 et 5/Switch. Le constructeur annonce une latence réduite pour les jeux et dote ses écouteurs de haut-parleurs de 10mm, de deux microphones par écouteur avec formation de faisceaux, et d'une autonomie de 7 heures d'écoute et de 4 heures 30 minutes en conversation via Lightspeed, ou de 10 heures et 6 heures 30 minutes dans les mêmes conditions en Bluetooth. L'application dédiée permettra d'opter pour des égaliseurs et préréglages adaptés aux FPS ou au RPG, à l'écoute de musique ou aux podcasts.