Des courses en réalité augmentée dans le salon avec Hot Wheels : Rift Rally sur iPhone

De vraies voitures et de fausses flammes

Heuuu, moi j'apprécie moyen votre truc là

Le salon devient un incroyable circuit

Si vous avez déjà tenté l'expérience de Mario kart Live Home Circuit , vous savez déjà ce qui vous attend avec Hot Wheels : Rift Rally. En effet, après son partenariat avec Nintendo, Velan Studios s'acoquine cette fois avec Mattel afin de proposerdont les utilisateurs pourront profiter sur l'écran d'un iPhone ou sur une TV via les PlayStation 4 et 5. Les incroyables flammes de fusée ainsi que les nuages de fumée des dérapages rageurs imaginés par nos chères têtes blondes lors d'un départ canon deviendront enfin réalité, ainsi que les bruitages qui vont avec (plus besoin de les faire à la bouche).Il sera possible de profiter d'un mode libre permettant de s'adonner aux plus incroyables cascades en s'élançant sur ce livre de maths qui fait finalement un très bon tremplin, en plaçant des portes physiques pour élaborer le tracé d'un circuit, et de choisir le bolide qui s'affichera à l'écran dans le catalogue des nombreux modèles Hot Wheels (22 au lancement, d'autres devraient rejoindre l'écurie par la suite).(le prix en euros n'est pas encore connu).