Call of Duty : Warzone Mobile sortira le 15 mai, il faudra un iPhone XR au minimum !

Call of Duty : Warzone Mobile

Une puce A12 minimum

ce qui devrait signifier que la sortie officielle approche à grand pas. Malgré cette ouverture des précommandes, Activision ne donne pas encore de date précise quand au lancement de son Battle royale free to play. il semble évident que ce genre de titre , en s'appuyant sur son succès sur les autres plateformes et l'intérêt actuel pour le genre, devrait intéresser de nombreux joueurs sur mobile, et venir concurrencer des titres établis comme PUBG : Mobile, ou le regretté (par certains) Fortnite. Certains joueurs en Australie ont pu mettre la main sur le titre en novembre dernier à l'occasion d'une sortie limitée sur Android, ce qui a permis à l'éditeur de vérifier le bon fonctionnement de ses serveurs et aux joueurs de constater que la carte Verdansk était exactement la même que sur les versions consoles et PC du titre.Le lancement officiel est prévu le 15 mai prochain, mais cette ouverture de précommande permet tout de même de glaner quelques informations, comme le fait. Cette version mobile portera le nombre de joueurs maximum sur une carte à 120, et les joueurs qui auront précommandé le titre bénéficieront de bonus utilisables lors de la sortie officielle (en fonction du nombre de précommandes), comme le M4-Archidémon, le semi-automatique X12 avec le skin Prince des Enfers, l'emblème Démon Familier, et la personnalisation Flamme de l'ennemi.