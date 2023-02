Recalbox 9 émule les jeux sortis sur Macintosh et Windows 95/98

Recalbox 9 est disponible

De nombreuses améliorations

. Cette nouvelle version, qui était disponible depuis novembre dernier pour ceux qui soutiennent le projet via Patreon, est désormais proposée plus largement au téléchargement sur le site officiel . Au menu de cette neuvième itération, la possibilité de jouer simplement et rapidement aux titres lancés sur Macintosh, l'émulation des jeux uniquement disponibles sur Windows 95 et Windows 98 grâce à DosBox Pure, ou encore l'émulation du catalogue de la console Philips VG5000., comme la compatibilité avec le GPi Case 2W de RetroFlag permettant d'intégrer un Raspberry Pi Zero, Zero W, Zero 2W, une meilleure gestion des enceintes et manettes Bluetooth, la prise en charge de la vidéo en 4K sur les Raspberry Pi 4 via Kodi, des optimisations pour les utilisateurs de Recalbox RGB Dual ainsi que pour les possesseurs de PC avec une carte graphique Nvidia (switch automatique sur cette dernière au démarrage, et non plus sur l'iGP du processeur). Recalbox 9 permet également de découvrir la démo d' Astebros des français du studio Neofid ainsi que le jeu Game Boy Pong en version Recalbox Edition développée par le studio 40A.