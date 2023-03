Une manette multiplateforme abordable chez Trust

Une manette "verte" et abordable chez Trust

Une bonne alternative aux manettes traditionnelles ?

Avec la GXT 542 Muta, Trust propose, offrant tous les boutons et contrôles nécessaires (9 boutons sur le dessus, deux sticks analogiques et quatre gâchettes), trois pads directionnels différents pour s'adapter à vos goûts et envies, un moteur pour les vibrations, une batterie intégrée, et surtout trois modes de connexions.(elle est compatible avec le capteur de mouvement).Les manettes des accessoiristes ont souvent du mal à convaincre face à celles peaufinées à l'extrême depuis des années par des constructeurs de consoles comme Microsoft, Sony ou Nintendo. Il faudra attendre de la prendre en main (n'hésitez pas à nous faire un retour si c'est votre cas) pour savoir si cette GXT 542 Muta est une alternative valable aux modèles incontournables, mais Trust a mis quelques avantages de son côté, comme une batterie intégrée (ce n'est toujours pas le cas des excellentes manettes Xbox qui nécessitent un pack additionnel, gonflant encore la facture) offrant 10 heures d'autonomie, les croix directionnels interchangeables, un compatibilité étendue, et un tarif plutôt contenu face à la concurrence.