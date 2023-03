Le jeu de gestion Rise of Industry est gratuit jusqu'au 9 mars

Rise of Industry

Compatible Mac et gratuit jusqu'au 9 mars

Les jeux compatibles avec nos plateformes ne courent pas les rues, et. Le titre de l'éditeur Kasedo Games (à qui l'on doit IXiion, Warhammer 40 000 : Mechanicus, Recipe of Disaster, City of Gangsters, ou encore Project Highrise) et développé par Dapper Penguin Studios vous mettra dans la peau d'un entrepreneur du début du 20ème siècle devant mettre en place et gérer un empire industriel. Il faudra alors construire des usines et chaines de production, gérer le transport des matières premières et vendre vos produits au meilleur tarif afin de couper l'herbe sous le pied de vos concurrents gérés par l'IA du jeu.Le jeu est traduit dans de nombreuses langues dont le français, propose plusieurs modes dont un didacticiel permettant de comprendre rapidement les divers mécanismes, un mode Carrière avec plusieurs niveaux de difficulté, des événements aléatoires et un arbre technologique à compléter, un mode Scénarios proposant des challenges préétablis, ou encore un mode Bac à sable laissant place à la liberté.(il s'échange contre 28,99 euros sur Steam).