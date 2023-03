Firmament, le nouveau jeu des créateurs de Myst arrivera sur Mac le 18 mai

Le nouveau jeu de Cyan sera disponible sur Mac et PC le 18 mai prochain

Le jeu sortira également sur PlayStation 4, PlaySation 5 et PSVR 2

Comme indiqué au sein du courrier officiel envoyé aux contributeurs du projet Kickstarter de Firmament (merci à notre lecteur Puppy à qui nous offrons un mois VIP), l. Le projet de ce jeu s'appuyant sur l'expérience acquise avec Myst, Riven et Obduction a séduit 18 420 contributeurs et rassemblé 1 433 161 dollars sur les 1 285 000 dollars demandés. Un joli succès ! cette nouvelle aventure narrative pleine de mystères et d'énigmes sera également déclinée ultérieurement sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PSVR 2 (la date n'est pas encore connue), et la version Windows sera jouable en réalité virtuelle dès la sortie pour les joueurs équipés d'un casque Meta Rift et Rift S, Meta Quest 2 (via le Quest Link), HTC Vive, et Valve Index.Ce genre de jeu s'appuyant sur l'Unreal Engine 4 devrait offrir(le jeu ne sera toutefois pas disponible sur le casque VR de la PlayStation 4, il faudra impérativement le PSVR2 de la PlayStation 5). Le joueur sera accompagné dans cette aventure par un compagnon sous la forme d'un cube contenant des mécanisme d'horlogerie et capable de réagir aux gestes de son propriétaire (pratique pour le gameplay en VR). La campagne Kickstarter d'un mois a débuté le 26 mars et le jeu était alors prévu pour juillet 2020. L'attente a été longue mais est désormais terminée, et c'est donc avec un peu de retard mais beaucoup d'espoir que le titre va finalement arriver entre les mains des amateurs du genre.