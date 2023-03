Call of Duty : Mobile pourrait être remplacé par Call of Duty : Warzone Mobile

Un call of Duty pourrait en chasser un autre sur mobiles

Call of Duty : Mobile devrait être progressivement supprimé après le lancement de Warzone Mobile

lien de continuité

Un lancement prévu pour le 15 mai prochain

C'est en tout cas l'information partagée par Microsoft lors de l'examen du rachat historique d'Activision/blizzard/King par les autorités de régulation de la concurrence au Royaume-Uni (la fameuse CMA).(bien qu'édité par Activision, Call of Duty : Mobile a été développé par TiMi Studios, une branche de Tencent, et lui appartient),. En effet, Call of Duty : Warzone Mobile a été conçu pour permettre de créer unentre la version PC et consoles et son pendant pour smartphones et tablettes, par exemple en liant la progression au sein des deux versions de Warzone (les objets débloqués dans l'un deviennent ainsi disponibles dans l'autre).Reste la question des éléments débloqués par les joueurs au sein de Call of Duty : Mobile ainsi que les Battle Pass.. Pour rappel, Call of Duty : Warzone Mobile nécessitera une puce A12 et iOS 15 minimum, soit un iPhone XS/XR, un iPad Air 3, un iPad 8 ou un iPad mini 5 ou plus récent. Cette version mobile portera le nombre de joueurs maximum sur une carte à 120, et les joueurs qui auront précommandé le titre bénéficieront de bonus utilisables lors de la sortie officielle (en fonction du nombre de précommandes), comme le M4-Archidémon, le semi-automatique X12 avec le skin Prince des Enfers, l'emblème Démon Familier, et la personnalisation Flamme de l'ennemi.