Le film Super Mario Bros s'offre une dernière bande annonce avant la sortie

Super Mario Bros Le Film

Au cinéma dès le 5 avril 2023

(ou un costume de Mario Tanuki pour les plus audacieux) avant de faire des bonds le poing en l'air afin de récolter les pièces nécessaires pour payer le ticket avec l'espoir d'enfin se délecter d'un film Super Mario digne de ce nom (tout bon fan sait parfaitement que la version de 1993 de Rocky Morton et Annabel Jankel n'a en fait jamais existé), etSi la version française fait appel à des doubleurs professionnels (Pierre Tessier, Donald Reignoux, Emmanuel Garijo et bien d'autres),, dont Chris Pratt (Mario, Charles Martinet, la voix anglaise historique de Mario, n'ayant pas été retenu), Anya Taylor-Joy (Princesse Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser, évidemment), Keegan-Michael Key (Road), Seth Rogen (Donkey Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek), Fred Armisen (Franky Kong), ou encore Sebastian Maniscalco (Spike). Le studio Illumination a mis le paquet afin d'offrir des effets d'une qualité jamais vue auparavant au sein d'un film d'animation tout en offrant une avalanche de clin d'œil aux éléments ayant marqué au fil des ans les nombreux amateurs de la franchise (le mythique circuit Rainbow Road est bien de la partie). Attention spoiler,, mais son frère tout de vert vêtu tout en empêchant Bowser de s'emparer du Royaume Champignon :