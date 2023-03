Steam Deck : la console de Valve en promotion pour la première fois

De premières promotions sur la Steam Deck

Des consoles livrées d'ici 1 à 2 semaines

Voici une bonne nouvelle si jamais vous comptiez vous offrir une Steam Deck. Pour fêter sa première année de commercialisation et les soldes de printemps,. Le modèle de base avec 64 Go de stockage eMMC passe ainsi à 377,10 euros au lieu de 419 euros, la version avec un SSD de 256 Go est proposée à 494,10 euros au lieu de 549 euros, et le modèle le plus haut de gamme avec 512 Go de stockage SSD et un traitement antireflet est à 611,10 euros au lieu de 679 euros.Valve ne devrait pas proposer une nouvelle génération de Steam Deck rapidement, ce qui pourrait rassurer ceux qui craindraient de s'offrir une console en promotion juste avant son renouvellement. La console a quelques défauts, comme un format assez imposant (298 × 117 × 49 mm), un ventilateur qui n'est pas toujours discret et une autonomie limitée sur les titres les plus exigeants. Le constructeur a toutefois proposé plusieurs mises à jour permettant de réduire les nuisances sonores et de paramétrer au mieux la console afin d'en préserver l'autonomie.Si le stockage interne vous semble un peu juste ou les tarifs trop élevés et que vous êtes un minimum bricoleur,. Attention toutefois, il faut un SSD M.2 NVMe simple face au format 2230 (30 millimètres de long pour 22 de large, un format souvent réservé aux OEM et mois facile à dénicher, Valve mettant en garde contre l'usage de modèles 2242, chauffant et consommant davantage). Le WD SN740 semble un bon candidat et il est facilement trouvable sur eBay . Nos confrères d'iFixit proposent un tuto en français assez simple à suivre afin de mener à bien l'opération, et il faudra ensuite se rendre sur la page officielle de Steam pour récupèrer de quoi réinstaller SteamOS sur la console. Il est également possible d'étendre le stockage via le Port MicroSd intégré, mais les performances seront moins bonnes qu'avec un SSD.Pour rappel,, un stockage SSD ou eMMC en fonction du modèle,offrant une luminosité de 400 cd/m², et une batterie de 40 Wh offrant une autonomie de 2 à 8 heures, le tout pour un poids de 669 grammes. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience avec la console de Valve dans les commentaires ci-dessous.