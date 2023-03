Microsoft Game Pass : clap de fin pour l'offre à 1€ le premier mois

Le premier mois de Game Pass à 1€, c'est terminé !

Nous avons mis fin à notre offre de lancement pour le Xbox Game Pass Ultimate et les Game Pass PC et Console, et évaluons différentes promotions marketing pour les nouveaux membres à l'avenir.

Le portail Xbox Cloud Gaming sur un Mac via Safari

Comment jouer via le Xbox Cloud Gaming sur Mac, iPhone et iPad ?

, la formule Game Pass Ultimate permettant de s'adonner dans de bonnes conditions (avec une connexion internet adéquate) à un épais catalogue de jeux sur les consoles Xbox, sur Mac (via un navigateur) et PC, sur certaines TV connectées, ainsi que sur les smartphones et tablettes Apple et Android. Contrairement à l'offre Nvidia GeForce Now (qui fonctionne également fort bien), où il est nécessaire d'acheter ou de posséder les titres, les jeux du Game Pass sont inclus dans l'abonnement. La firme de Redmond a indiqué à nos confrères de The Verge que. Selon Kari Perez, chapeautant la branche Communications chez Xbox :L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate est. L'offre à 1 euros pour le premier mois permettait ainsi de s'essayer au cloud gaming et de vérifier que cela fonctionnait correctement sur nos différentes configurations pour une somme modique Il faudra désormais débourser 12,99 euros dès le premier mois pour en profiter.Pour rappel,est accessible simplement sur Mac, iPhone et iPad.Une fois inscrit, il suffira de se rendre sur xbox.com via un navigateur, de renseigner son identifiant et son mot de passe, de connecter une manette en Bluetooth (par exemple les modèles Xbox ou PlayStation, certains titres prennent en charge le combo clavier/souris), et de lancer la partie (sans avoir à télécharger et installer le jeu) Sur iOS/iPadOS,