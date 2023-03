Le Japon approuve le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Une bonne nouvelle du côté du Japon

restreindre de manière significative la compétition

globalement l'opération n'entraînera pas une diminution substantielle de concurrence en matière de jeux sur console au Royaume-Uni

Et dans le reste du monde ?

cette opération poserait des problèmes de concurrence si elle était menée à son terme. Le fabricant de la Xbox obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier ordre, ce qui lui permettrait d'entraver la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à hautes performances et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ses populaires contenus.

En effet, l'administration antitrust japonaise voit d'un œil favorable ce rapprochement. Mieux encore, elle ne voit pas de risque desur ce segment.Contrairement à ses homologues, la procédure a été menée tambour battant, après seulement deux semaines d'enquête. L'autorité nippone estime en effet que l'opération ne méritait pas de plus amples approfondissements.... Cette décision rejoint celle prononcée en Angleterre, estimant que. En effet, la firme japonaise a été la première à s’opposer à ce contrat entre les deux géants Américains. En outre, le hasard du calendrier veut que le Congrès américain se penche justement sur les pratiques de la firme nippone contre Microsoft au Japon...Pour rappel, en février dernier, la Commission européenne avait reçu les dirigeants de Microsoft et Sony, la fédération européenne des développeurs de jeux, ainsi que le CEO d'Activision Bobby Kotick, et les têtes pensantes de Google, Nvidia, Valve, Electronic Arts afin d'examiner la possibilité d'adouber ou non le rachat.qui sera examinée par la justice américaine l'été prochain. D'après l'agence,Pour le moment,. Depuis le début du mois de février, le cours de Bourse d'Activision a augmenté de près de 18 %, portant sa capitalisation à 66 milliards de dollars.