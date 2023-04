Mario ne reviendra pas de sitôt sur mobile selon Nintendo

Pas de Mario sur smartphone avant un moment

Une plateforme pas assez rentable pour Mario

Avoir des jeux Mario en tant qu'applications mobiles ouvre la porte à un public beaucoup plus large pour découvrir le jeu, et élargit également l'expérience de jeu Mario, où vous n'avez besoin que de votre pouce. L'intuitivité du contrôle fait partie de l'expérience de jeu. Lorsque nous avons exploré la possibilité de créer des jeux Mario pour le téléphone mobile - qui est un appareil générique plus courant - il était difficile de déterminer ce que ce jeu devrait être. C'est pourquoi j'ai joué le rôle de directeur de Super Mario Run, pour pouvoir traduire cette expérience Nintendo sur mobile.

Les applications mobiles ne seront pas la voie principale des futurs jeux Mario

Alors que la firme de Kyoto annonçait en fin d'année dernière la nouvelle société Nintendo Systems Co Ltd en partenariat avec DeNa, la société ayant participé au développement de titres sur mobiles comme Super Mario Run, Mario Kart Tour, Animal Crossing : Pocket Camp, ou encore Fire Emblem Heroe, de nombreux joueurs avaient espoir de voir davantage de jeux inspirés des franchises Nintendo débarquer sur les smartphones et tablettes.Dans une interview accordée à nos confrères de Variety , le papa de Mario, l'immense et sympathique Shigeru Miyamoto, a indiqué que le plombier moustachu le plus célèbre de la planète ne devrait pas faire son retour sur smartphones et tablettes.En effet, si Super Mario Run a généré 87 millions de dollars et Mario Kart Tour un peu moins de 300 millions depuis sa sortie, ce qui semblerait fort satisfaisant pour de nombreux éditeurs fait pâle figure par rapport aux plus de 3 milliards de dollars de Mario Kart 8 sur console.Alors qu'. Le risque d'écorner la sacro-sainte image de Mario en poussant un peu trop aux achats intégrés n'en vaut tout simplement pas la chandelle. Si Mario Kart Tour est gratuit et propose des achats intégrés, Nintendo avait choisi un achat unique pour Super Mario Run, et la différence de gains parle malheureusement (oui, je préfère de loin ce modèle économique) d'elle-même. Shigeru Miyamoto, aux discours polis par des années de pratique, indique :Avant d'ajouter :Alors que le film Super Mario Bros arrive aujourd'hui dans les salles obscures,. Nintendo pourrait également changer de stratégie sur ce point, ce ne serait pas la première fois que la firme annonce une chose et fait finalement l'inverse.Le catalogue des licences du géant de Kyoto comprend. Je rêve personnellement du retour d'un Zelda à l'ancienne sur mobile. Cette plateforme serait le terrain de jeu idéal pour un Zelda plusque les moutures en monde ouvert des consoles, à la manière de A Link to the Past, dont tout le monde sait qu'il s'agit du meilleur jeu de tous les temps.