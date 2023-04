Une manette Xbox en plastique recyclé verte et salée chez Microsoft

Manette Xbox Remix Special Edition

Le mélange de résines PCR et de regranulats, obtenus à partir d’anciennes pièces moulées et colorées, forme des couleurs naturelles uniques avec de subtiles variations, des rainures ainsi qu’une texture encore jamais vues chez Xbox. Chaque manette édition spéciale Remix a un style et des sensations qui lui sont propres.

Comment connecter une manette Xbox sur les appareils Apple

Après une mise à jour des Xbox Series X et S permettant de réduire la consommation dans certaines circonstances, la section Xbox de, dont un tiers de regranulats de plastique, et permettant d'afficher les mots développement durable et conception respectueuse de l'environnement sur le packaging. Sur le site officiel de Microsoft, on peut lire :Cette manette Édition Spéciale Remix arbore doncMicrosoft la proposera sur son site au tarif de 84,99 euros, en partie justifié par la présence d'une batterie rechargeable (en remplacement des piles qui ne sont pas non plus écologiques), et que l'on trouve séparément au tarif de 22,99 euros.(à côté du port USB-C)(le bouton Xbox blancs se mettra à clignoter rapidement),. Pratique, ce même bouton de synchronisation permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console ou un PC en l'actionnant deux fois.