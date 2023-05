Voici la bande-annonce du film Gran Turismo

Gran Turismo : du jeu vidéo au cinéma en passant par la piste

En salle le 9 août 2023

Le film Gran Turismo réalisé par Neill Blomkamp et écrit par le duo Jason Hall et Zach Baylin ne reprend pas une simple partie de jeu mais s'appuie sur(sponsorisée par Nissan) aSes succès virtuels lui ont ensuite permis de prendre part à de vraies courses et de troquer les vibrations d'une manette DualShock (ou d'un kit volant/pédales adapté) contre celles, légèrement plus impressionnantes, ressenties en effleurant les vibreurs à des vitesses indécentes.Le film débute alors que le jeune Jann prend conscience de sa virtuosité manette en main sous l'œil inquiet et sceptique de son père Steve (joué par Djimon Hounsou) et de sa mère Lesley (Geri Halliwell). Ses différents succès le font remarqué par le spécialiste du sport automobile Danny Moore (incarné à l'écran par Orlando Bloom) qui le confie au formateur haut en couleur Jack Slater (campé par David Harbour).et nul doute que certains spectateurs ressortiront ensuite la dernière version du jeu en leur possession afin d'en découdre sur les plus grands tracés de la planète, des étoilesplein les yeux.