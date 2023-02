The Last of Us : enfin une bonne série basée sur un jeu vidéo ?

Les séries et films issus de jeux vidéo : des résultats très mitigés

The Last of Us : enfin une bonne série tirée d'un jeu vidéo

Life is Strange, future réussite ou nanar en puissance ?

. Nous avons eu de nombreux films avant l'ère des séries, et il n'y avait pas que des chefs d'œuvres. Il suffit de se rappeler de l'infâme (au point d'en devenir marrant à regarder) Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, des navets de la saga Resident Evil (pourtant je l'aime d'un amour profond cette franchise), Tomb Raider, Assassin's Creed, Mortal Kombat ou encore Silent Hill (je n'ai pas encore vu le film Warcraft, et j'avoue avoir un peu peur), et(il faut raison garder), et, peut-être à l'avenir avec Super Mario bros (qui sortira le 5 avril, croisons les doigts).(hors animation), et après avoir poncé The Witcher 3, je me suis essayé avec espoir à la série sur Netflix, avant de décrocher très rapidement ayant pouffé plusieurs fois tant le résultat m'a paru loin de rivaliser avec les jeux (et les livres) de la franchise. La série a toutefois été un succès et mon avis n'engage évidemment que moi. Bref, j'attendais avec impatience une série qui serait capable de(et sans finir par avoir honte devant les remarques désobligeantes type : "c'est tiré d'un jeu vidéo, évidemment que c'est mauvais, ce n'est pas un art").(et c'est évidemment et éminemment subjectif, bien entendu, ne tapez pas trop fort dans les commentaires, je suis encore jeune^^),. Le casting est à la hauteur, le jeu d'acteur également (contrairement à The Witcher), et le budget permet de nous offrir des images et effets dignes des plus grosses productions. Je me suis fait le plaisir de regarder ces 6 premiers épisodes en VO, je ne peux donc rien dire sur la VF, qui, trop souvent, vient gâcher l'expérience. La série n'est certes pas terminée, mais ayant joué aux jeux et devant le travail accompli jusque-là, je suis confiant pour la fin de cette première saison, et pour l'inévitable saison suivante.On retrouve l'ambiance du jeu, et ce dès les premières minutes.(très ! Au mouvement de caméra et à la réplique près). Evidemment, de nombreux joueurs (dont je fais partie), trouvent un malin plaisir à comparer les petites différences, à remarquer un changement ou l'apparition d'éléments qui n'étaient pas encore dévoilés à ce moment du scénario dans le jeu (l'épisode 6 est un bon exemple sur ce point, mais je ne dirais rien, promis), et cela ajoute encore du sel au visionnage.(je ne suis absolument pas un critique de cinéma, et n'en ai absolument pas la prétention. Chacun son travail, il s'agit simplement ici d'un retour personnel),, et permettra à ceux qui ne s'y sont pas encore adonnés de découvrir le magnifique travail du studio Naughty Dog. Cela va également encoreet nous devrions voir arriver de nombreuses autres adaptations. Certaines étaient d'ailleurs prévues bien avant ce succès, mais il n'est pas certains que toutes réussissent aussi bien. Des titres comme Splinter Cell, Beyond Good & Evil, Bioshock, Horizon, Fallout, Life is Strange et bien d'autres vont venir étoffer les catalogues de Netflix, Amazon Prime, Disney+, et peut-être Apple TV+.Je n'ai pas vu l'intégralité des œuvres issues des jeux vidéos, n'hésitez donc pas à me conseiller quelques réussites dans les commentaires ci-dessous (et restez courtois, ce n'est qu'un article. Aucune vie n'est en jeu. Vous l'avez ? ^^).