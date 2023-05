20 nouveaux jeux pour Apple Arcade, dont Tortues Ninja Splintered Fate en exclu !

20 nouveaux jeux pour Apple Arcade

• TMNT Splintered Fate

• Disney SpellStruck

• WHAT THE CAR?

• Cityscapes: Sim Builder

• Chess Universe+

• Disney Coloring World+

• Disney Getaway Blast+

• Farming Simulator 20+

• Getting Over It+

• Hill Climb Racing+

• Iron Marines+

• Kingdom Two Crowns+

• Playdead’s LIMBO+

• My Town Home - Family Games+

• Octodad: Dadliest Catch+

• PPKP+

• Snake.io+

• Temple Run+

• Time Locker+

• Very Little Nightmares+



Des titres variés et une belle exclu

Si l'abonnement Apple Arcade ne satisfera pas les joueurs hardcore à la recherche des jeux AAA du moment, il faut bien avouer qu'il y a tout de même de quoi faire avec les plus de 200 titres que compte le catalogue. Avec cette nouvelle vague de 20 nouveaux jeux,. Voici la liste complète des titres ajoutés (certains dès aujourd'hui, les autres arriveront dans le courant du mois) :. Nous ne pouvons que vous conseiller de vous adonner au magnifique Limbo si vous ne l'avez pas déjà parcouru, tout comme l'assez ardu mais satisfaisant Getting Over It (un homme dans son chaudron doit gravir une montagne à l'aide d'un bâton, vagues successives d'énervements et de soulagements garanties), de retrouver l'amusant Octodad ou l'univers décalé et rafraîchissant des créateurs de WHAT THE GOLF? avec leur nouveau titre WHAT THE CAR?, de vous détendre au volant d'un bon vieux Massey Ferguson dans Farming Simulator, de redécouvrir l'univers de Disney ou de Pixar dans des jeux de lettres, de match 3 ou de coloriage, de bâtir la ville de vos rêves avec le City Builder Cityscapes, de frissonner avec la version adaptée aux smartphones et tablettes de Little Nightmares, ou encore de mettre à l'épreuve vos réflexes en lançant une partie de Snake.io, Temple Run ou Time Locker.Cerise sur la manette, les amateurs de l'univers des Tortues Ninja retrouveront, un roguelike jouable en co-op. Bref, les abonnés au service Apple Arcade ont quelques heures de jeu devant eux. Cowabunga !