La musique d’Alto’s Adventure Remastered est sur Apple Music

Une bande pour fêter son succès

Un petit jeu bien sympathique

Alto's Adventure — Remastered Snowman Télécharger

Alto's Adventure Snowman 11.99€

Les niveaux sont générés de manière procédurale, ce qui permet de renouveler continuellement le plaisir, sans que les parties se ressemblent.. L’éditeur, Snowman, l’a dévoilé récemment sur Twitter. La musique a été composée par Todd Baker (l'artiste derrière la musique de Monument Valley 2, Land's End, et plus encore).Rappelons quepermet de prendre les commandes d'un nouveau personnage, d'atteindre 20 nouveaux objectifs tirant parti des capacités du nouveau venu, et offre la possibilité d'importer les sauvegardes du jeu original afin de reprendre la partie là où on l'avait laissée.(la version non Remastered pour iOS est disponible pour 5,99 euros, celle pour macOS pour 11,99 euros).Attention, le titre nécessite 102,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum, une Apple TV sous tvOS 13.0, ou un Mac sous macOS 11.0 minimum.