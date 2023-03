Le casque VR Meta Quest Pro passe à 1199€ (-600€)

Le Quest Pro à 1199€, le Quest 2 256Go à 479€

Une baisse de prix substantielle

annonçant une baisse de tarif substantielle pour le Quest Pro qui passe dans nos contrées de 1 799,99 à 1199 euros, ainsi que pour le Quest 2 Pro en 256 Go qui passe quant à lui de 549 à 479 euros. Cette ristourne est, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Islande, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis.Pour rappel, le Meta Quest Pro affiche 722 grammes sur la balance, et embarque une puce Qualcomm Snapdragon XR2+ épaulé par 12 Go de LPDDR5, deux écrans LCD en 1920 x 1800 pixels (un par œil) avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, 10 capteurs avec suivi des yeux et du visage et se distingue du Quest 2 en offrant la réalité mixte en couleur Cette baisse du tarif pourrait donc relancer la carrière commerciale de ce modèle haut de gamme, tout comme l'intérêt du public pour le Quest 2, dont les ventes s'essoufflent selon les dires de Meta avec une commercialisation prévue pour cette année.