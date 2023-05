Vous avez une Game Boy ? Utilisez-la pour sécuriser votre cryptomonnaie !

image Keyp

Pas de limite pour le recyclage !

un projet en open source

Game Wallet

Elle vous permet d’utiliser votre Game Boy comme un portefeuille de stockage à froid. En outre, vous pouvez générer des phrases mnémoniques et les enregistrer en toute sécurité hors ligne

Après quelques déceptions avec des produits de Ledger et Trezor, Joseph Schiarizzi (qui se cache derrière la start-up Keyp) a trouvé son bonheur e. Pour cela, il a réussi à transformer une ancienne cartouche de jeu ancienne pour générer des seed phrases (les codes d’accès aux cryptomonnaies).En effet, la Game Boy est beaucoup trop vieille pour cela : elle a en effet été conçue totalement hors-ligne à une époque où internet n’était qu'un projet foufou.Le développeur a publié dans la foulée un fil sur son projet en open source, qu'il a appelé. Il rappelle qu'il s'appuie sur une véritable cartouche physique.En attendant, il est possible de se rendre sur lepour s'inscrire à la newsletter et recevoir de plus amples informations !