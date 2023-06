Des écouteurs gaming avec un dongle USB-C pour réduire la latence chez Razer

Razer Hammerhead Pro Hyperspeed

car la lumière augmente le skill c'est bien connu

Que deviendrait le monde du gaming sans l'éclairage RGB ? (qui a dit plus classe ?) ?

Des écouteurs pour les gamers

Les nouveaux écouteurs Razer Hammerhead Pro Hyperspeed sont certifiés THX, disposent bien entendu de l'incontournable éclairage Chroma RGB (que vous ne verrez donc jamais), de la réduction active du bruit ambiant (ANC) réglable sur 10 niveaux, de haut-parleurs de 10mm, de la certification IPX4, et d'un étui doté d'un port USB-C et de la charge sans fil. Ce qui fait toutefois la particularité de ce modèle, c'est. Selon Razer, le dongle Hyperspeed permet d'obtenir une latence d'environ 40ms, soit mieux que les 60 ms de son mode Bluetooth Low Latency., comme dans les jeux, pour du montage vidéo ou de l'édition audio. Pour de la lecture de vidéo (l'audio ne réagit pas en temps réel, contrairement au cri d'un personnage lorsqu'il saute par exemple), les différents systèmes compensent la latence afin que le son soit synchronisé avec l'image.Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.3 (avec les codecs SBC et AAC), ce qui permettra d'obtenir une connexion simultanée sur deux appareils (un via le dongle, l'autre en Bluetooth). De son côté, le dongle fonctionne sur PC, PlayStation, Switch et Android, les appareils Apple ne semblent donc pas de la partie. L'autonomie pourra atteindre 6,5 heures pour les écouteurs et 30 heures avec le boitier de charge en Bluetooth avec la fonction ANC désactivée, le codec AAC et sans éclairage sur un iPhone avec le volume à 50% (c'est précis). Passer sur un PC avec le volume à 40% via le dongle avec ANC et éclairage activés fera baisser l'autonomie à 3 heures pour les écouteurs et 14 heures au total.