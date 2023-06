Les SSD vont-ils devenir obligatoires pour les jeux vidéo ?

Des SSD obligatoires pour certains jeux vidéo

Configuration requise pour Starfield sur PC

Un choix permettant d'assurer une meilleure expérience

Microsoft a profitédu Xbox Games Showcase pour présenter dans le détail (une partie du show lui était totalement consacrée) et pendant près d'une heure son prochain titre Starfield. Les précommandes ont été ouvertes dans la foulée avec une date de sorite fixée au 6 septembre 2023. Les joueurs ont donc pu consulter la page Steam officielle du jeu et constater que, CD Project a ainsi annoncé que Cyberpunk 2077 allait faire évoluer sa configuration minimale requise afin d'indiquer la nécessité d'installer le jeu sur un SSD, et que la prise en charge des disques durs allait être retirée pour le DLC Phantom Liberty. Ce dernier ne sera d'ailleurs pas proposé sur les consoles d'ancienne génération dotées d'origine d'un disque dur (même s'il est parfois envisageable de le remplacer par un SSD).L'éditeur(offrant de meilleures débits en PCIe que les versions SATA)Le titre devrait tout de même continuer de fonctionner sur un disque dur, mais les joueurs pourraient alors devoir faire face à des ralentissements et des temps de chargement à rallonge. Sur Windows, la fonction DirectStorage permettra, lorsqu'elle sera pris en charge, d'accélérer les échanges entre le stockage et le GPU, sans passer par la décompression via le CPU, mais nécessitera un SSD PCIe Gen4..Sans compter l'espace de stockage sur les modèles d'entrée de gamme, surtout avec des jeux comme Starfield exigeant 125 Go. Les mauvaises langues diront que le monde est bien fait puisque le titre ne devrait pas être porté sur Mac. Le maigre catalogue de jeux sur Mac pourrait s'étoffer à l'avenir (si les planètes s'alignent et que les sacrifices fonctionnent ) et les Mac modernes seront alors prêts à faire face aux configurations requises, tout du moins pour le stockage.