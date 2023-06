Ce SSD Seagate est bien plus rapide que ceux d'Apple

SSD Seagate FireCuda 540

Jusqu'à 10 Go/s, et chez Apple ?

(22 millimètres de large et 80 de long) embarquent un contrôleur Phison PS5026-E26 et(le modèle haut de gamme B58R comptant 232 couches et affichant 2 400 MT/s), le tout avec un DWPD -pour Drive Writes Per Day, soit les données que vous pouvez écrire sur le disque par jour sur la durée de la garantie- de 0,55 et une endurance de 1000 To pour le 1 To (2000 pour le 2 To).mais que cela permet au constructeur de se dédouaner en cas de problème., ce qui le place un poil derrière les modèles le plus rapides du marchés, comme le Crucial T700 dépassant les 12 000 Mo/s (les plus gros modèles d'Apple oscillent entre 7 et 8 000 Mo/s). Seagate a peut-être voulu calmer un peu les débits pour éviter la surchauffe, commune sur ces nouveaux SSD et exigeant l'installation d'un radiateur pour éviter que les débits ne chutent.Apple pourrait passer au PCIe Gen5 avec les puces M3 et ainsi afficher des débits aussi élevés que ceux de la concurrence, un point important, ne serait-ce que du point de vue marketing.(ainsi qu'avec les cartes mères adéquates), permettant ainsi de doubler la bande passante par rapport au PCIe 4.0 (64 Go/s sur 16 lignes, contre 32 Go/s sur 16 lignes).. En effet, Cupertino n'installe que des modules de mémoires flash car les contrôleurs sont intégrés aux puces Apple Silicon. Or, ce sont ces contrôleurs qui consomment et chauffent plus que de raison (pour le moment). Les futures machines équipées de SSD en PCIe 5.0 pourraient donc profiter des débits très élevés, sans le soucis dus aux systèmes de refroidissement surdimensionnés des versions M.2 traditionnelles.