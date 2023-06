Malgré l'échec de Stadia, YouTube testerait un nouveau service de jeux en streaming !

Un nouveau projet de service de jeux en streaming

Playables

Ne pas reproduire les erreurs de Stadia !

Stack Bounce

Selonl, le groupe américain -qui n'en est plus à son premier essai- serait en train de préparer son nouveau bébé. Toujours à la recherche de sources de financement et face au ralentissement du marché publicitaire (la diminution des budgets ou les nouvelles fonctions anti-tracking),Le groupe aurait ainsi envoyé un message à des employés de Google -maison mère de YouTube et elle-même fille d'Alphabet- pour les inviter à testerun service en streaming sur téléphone mobile ou ordinateur.Pour le moment, le jeu testé en interne serait, un jeu d’arcade de casse brique avec une balle -rien de très extraordinaire. En effet, il n'est pas question de reproduire les mêmes erreurs qui ont coûté la vie de Stadia.Ainsi, la force de ce service reposait(accès par n'importe quel navigateur) ou bien depuis l' application YouTube. Il s'agirait de privilégier la connexion au plus grand nombre.La formule de base nécessitait en effet d'acheter des jeux qui n'étaient par la suite disponibles que sur Stadia (la formule Pro permettait d'utiliserles titres d'un catalogue plutôt restreint). Malgré quelques changements, Google a annoncé officiellement la fermeture du service pour le 18 janvier 2023.