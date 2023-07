Vous souvenez-vous du jeu Karateka ? Il revient grâce à un documentaire !

The Making of Karateka

l'impression d'être dans un film

Un documentaire jouable

Avant de connaitre la gloire grâce à la création de Prince of Persia (sorti en 1989 avec des animations incroyables pour l'époque), le développeur et game designer Jordan Mechner a lancé un autre titre légendaire en 1984.Vendu à plus de 500 000 exemplaires, ce qui représente un énorme succès en ces temps reculés,, offrant aux joueurs des cinématiques et une musique -que l'on doit au père de développeur- donnant(les standards et l'expérience vidéoludique ont fait un petit bond en avant depuis). Avec Karateka et Prince of Persia, Jordan Mechner a inspiré de nombreux créateurs, permettant à d'autres grands titres de prendre la relève. Le jeu, développé sur un Apple II, a ensuite été proposés sur de nombreuses machines, comme les Amstrad CPC, Atari, Commodore, ZX Spectrum, Nintendo NES et même sous DOS., au sein de la Gold Master Series, comprenant également Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection et Atari 50: The Anniversary Celebration. Ce documentaire moderne permettra non seulement d'en apprendre davantage sur les coulisses de la création de ce jeu de légende,, dont le titre original, une version remasterisée, et un prototype du jeu Deathbounce: Rebounded qui n'a jamais été commercialisé., dont les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch ainsi que sur PC, mais, signe des temps, pas encore officeillement sur Mac...