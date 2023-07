Ce nouveau jeu est dispo sur Mac et gratuit pour les abonnés Netflix

Oxenfree II : Lost Signals est disponible sur Mac

Gratuit sur iPhone et iPad pour les abonnés Netflix

. Alors que l'on dirigeait un bande d'ados dans le premier épisode, Oxenfree II Lost Signals nous met aux commandes d'une trentenaire qui accepte de revenir dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur d'étranges signaux radio, déclenchant des phénomènes inquiétants sur l'île d'Edwards (lieu où le premier opus se déroulait).(via Steam avec une offre de lancement à 14,99 euros au lieu de 19,99 euros), PlayStation 4 et 5 et Nintendo Switch. Sur Mac, il suffira de disposer d'une machine tournant sous macOS 10.13 dotée d'un processeur avec deux cœurs à 2,5 GHz, de 8 Go de RAM et de 6 Go d'espace de stockage libre.Oxenfree et Oxenfree II ont été développés par le studio Night School fondé en 2014 et racheté par Netflix en 2021., tout comme le premier épisode. Une fois téléchargé, il suffira de renseigner votre identifiant et mot de passe pour vous y adonner. Le titre nécessite une puce A12 minimum, 2,4 Go d'espace de stockage libre et iOS/iPadOS 15.0 minimum.