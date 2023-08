Le hit de Sega Samba de Amigo vient donner du rythme à Apple Arcade

Samba de Amigo vient donner du rythme à Apple Arcade

Des exclusivités pour la version Apple Arcade

Samba de Amigo: Party-To-Go Sega Télécharger

Nekograms+ Hungry Sky Télécharger

Kingdoms: Merge & Build Cherrypick Games S.a. Télécharger

Si vous êtes du genre à écumer les salles d'arcade (même si celles encore en activité se font malheureusement de plus en plus rares, y compris au Japon),. Ayant fait ses débuts en salles en 1999, la saga Samba de Amigo s'est ensuite installée sur consoles de salon (Dreamcast, Wii) et revient cet été sur Switch, Meta Quest et Apple Arcade.Samba de Amigo : Party-To-Go demandera donc aux joueurs sur iPhone Mac et Apple TV d'avoir le rythme dans la peau et offrira DADDY de PSY, Edge of Glory de Lady Gaga et The Walker de Fitz and the Tantrums). Reste à savoir comment le gameplay sera adapté sur Apple Arcade pour ce titre dont la sortie est prévue pour le 29 août prochain. Samba de Amigo : Party-To-Go nécessitera 2,2 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 13.0 minium, un Mac sous macOS 11.0 et une Apple TV sous tvOS 13.0.Le catalogue d'Apple Arcade accueillera également ce mois-ci