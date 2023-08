Attention, Baldur's Gate 3 n'est pas disponible en version finale sur Mac

Baldur's Gate 3 : pas de version finale sur Mac !

Sortie prévue le 6 septembre

Si vous vous contentez d'aller sur la page Steam officielle du jeu (c'est plus clair sur la page GoG ),(les deux petites icônes des systèmes sont présentes à côté du tarif),En effet, un premier indice viendra de la taille du jeu à télécharger, qui est bien plus contenue que celle prévue pour le jeu complet (150 Go). La raison est fort simple, sur Mac vous ne pourrez jouer qu'à l'Early Access, qui est déjà disponible depuis 2020...Il faut impérativement lire la FAQ afin d'apprendre que, soit la même date de sortie que pour la PlayStation 5. Il reste toutefois un moyen de s'adonner à la version complète de Baldur's Gate 3 sur Mac, mais il faudra alors acheter le titre et passer ensuite par le service de jeu dans le cloud GeForce NOW de Nvidia.Sur Mac et en natif,. Gageons que Steam affichera bientôt un message plus clair permettant aux joueurs sur Mac d'éviter une déconvenue une fois leur achat effectué.