Voici le clavier ultime pour les amoureux de la NES !

Un clavier rappelant la NES, ou la Famicom

vieux

Plutôt Famicom ou NES ?

De très gros boutons

Pas de compatibilité Mac

Le Retro Mechanical Keyboard de 8BitDo rappellera certainement leur enfance aux plusexpérimentés puisqu'(pour Nintendo Entertainment System),. Le clavier existe d'ailleurs en deux versions reprenant les codes de la version Famicom (pour Family Computer) sortie au Japon, ou ceux de la version commercialisée sur les autres territoires, dont la France.8BitDo propose un clavier comptant 87 touches, un châssis en aluminium, des mécaniques Kailh, deux potards délicieusement vintage pour le volume et le mode de connexion (Bluetooth, 2,4 GHz via un dongle USB fourni et disposant d'un rangement dédié sous le clavier, ou filaire) et se distingue surtout par. Ces deux énormes boutons rouges se connectent au clavier en filaire, donnent immanquablement envie d'appuyer dessus et sont programmables. Une paire est livrée avec le clavier et il sera envisageable d'en connecter 4 paires en tout (ils sont vendus 19,99 dollars la paire séparément).Si l'intérêt de ces magnifiques boutons reste à prouver, le design de l'ensemble interpelle et devrait taper dans l'œil de certains geeks nostalgiques.(ou plus récent).