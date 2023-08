Réparer les manettes Xbox avec des pièces officielles, ça vous tente ?

Des manettes et des hommes

en jouant à Elden Ring

Des tutos et des pièces pour réparer les manettes Xbox

De nombreux joueurs ont vécu l'expérience désagréable d'un bouton récalcitrant ou de l'agaçant phénomène de drift pour les sticks des manettes (même pour les joueurs consciencieux qui ne jettent pas leur manette contre les mursà la moindre frustration).Cette période de disette est terminée et la recherche de pièces qui ne sont pas en pur titane de carton ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. En effet,, comme les boutons, les coques, le PCB, les moteurs de vibrations, ou encore les sticks pour ses manettes Xbox Series, Xbox Elite Series 2 et Xbox Elite Series Core.Le pièces seront commercialisées (aux US, dans un premier temps) dans les Microsoft Store, sur la boutique en ligne ou encore chez certains partenaires comme iFixit.. Voilà qui devrait permettre de réparer sereinement des appareils forts utiles et aux tarifs variant de 60 à 180 euros (hors promos).