Pas d'E3 au Convention Center de Los Angeles en 2024 ! (clap de fin ?)

fournir une plate-forme de l'industrie pour le marketing et la communication

En effet, l'organisateur a confirmé que. Officiellement, il s'agirait d'un simple changement de lieux, et le salon pourrait se tenir dans un endroit qui n'a pas encore été choisi.Apparemment, l'association travaille toujours sur. Mais rien n'est moins sûr. Il faut dire qu'après trois ans d'arrêt pour cause de COVID-19 et une annulation en 2023, beaucoup se disent que l'édition de 2019 aura été la dernière...Cette année, Stanley Pierre-Louis, dirigeant de l'ESA, avait tenté de fournir une explication plausible mettant en avant leur engagement de. Il semblerait queles éditeurs de jeux ayant manifestement trouvé le bon équilibre, préférant les opportunités de marketing numérique aux événements en personne.