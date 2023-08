Comment jouer à Diablo IV sur Mac ?

CrossOver 23 ajoute le support de DirectX 12

CrossOver 23 regorge de fonctionnalités pour améliorer votre expérience en exécutant des jeux et des applications Windows sur macOS, Linux et ChromeOS

ce qui en fait les premiers jeux DirectX 12 fonctionnant sur une version macOS

Quelles autres nouveautés ?

Et le prix ?

t.Ainsi, parmi les nombreuses fonctionnalités, c’est bien sûr laPour le moment, ce support est uniquement compatible avec des jeux spécifiques mais il permettra de faire tourner Diablo II Resurrected et Diablo IV sur macOS Ventura,permettant de jouer à de nombreux jeux qui souffraient auparavant de graphiques manquants ou d'écrans noirs (Risk of Rain 2, TEKKEN 7, Octopath Traveler, Street Fighter V, Astroneer ou encore MechWarrior 5 : Mercenaries). En outre,, afin d’accéder à des jeux tels que Les Sims 4, Titanfall 2 et Mass Effect Legendary Edition.et ne se cantonne pas aux jeux, permettant à certains utilisateurs de Mac de se passer de virtualisation, ou de l'installation de Boot Camp sur les machines Intel.CrossOver est disponible en deux formules , soit CrossOver + pour 74 euros pour un an ou bienCrossOver Life, un achat unique de 484 euros.. Celui-ci permet d’économiser 23 % sur le prix de CrossOver+ jusqu'au 31 août 2023.Cette dernière est en effet une grande fan. Récemment sur Instagram, elle avait posté un petit message à l'attention de Blizzard, demandant à ce que le jeu qu'elle a déjà acheté soit porté sur Mac (bien qu'elle reconnaisse en introduction que le monde doit faire face à des problèmes plus importants).