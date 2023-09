Baldur's Gate 3 débarque sur Mac le 21 septembre

Baldur's Gate 3 arrive sur Mac le 21 septembre

Les critiques sont unanimes

En natif sur Mac Apple Silicon

Attendu depuis de longues années et disponible en version Early Access depuis 2020, ce nouveau volet de Baldur's Gate a été fort bien accueilli par la presse spécialisée et les joueurs et devrait figurer en bonne place au sein de la liste des meilleurs jeux de 2023. Lors de la sortie officielle début août,(la page Steam du jeu pouvait porter à confusion . Larian Studio avait alors indiqué dans la FAQ que le titre devrait être proposé sur Mac et PlayStation 5 le 6 septembre, sous réserve de confirmation.La version complète du jeu pour Mac aura à peine quelques jours de retard par rapport aux prévisions du studio etLa version PlayStation 5 a été livrée il y a quelques jours et celle pour les Xbox Series est attendue avant la fin de l'année (les joueurs sur Mac seront donc servis avant ceux sur la console de Microsoft, ce qui n'arrive pas tous les jours). Notons que le jeu propose des sauvegardes cross-plateforme, et que vous pourrez donc reprendre sur Mac une partie débutée sur une autre machine.Les nombreux amateurs de Baldur's Gate pourront donc bientôt passer des centaines d'heures sur cette nouvelle itération qui. Côté Intel, le jeu nécessitera un processeur i7 doté de quatre cœurs à 2,6 GHz, 8 Go de RAM, un GPU AMD Radeon 460 avec 4 Go de mémoire vidéo dédiée et 150 Go d'espace de stockage libre.. Reste à savoir ce que cela donnera sur une puce M1 avec 8 Go de mémoire unifiée (partagée en le CPU et le GPU).