Counter-Strike 2 met un headshot au Mac !

Counter-Strike 2 n'est pas compatible Mac !

Trop beau pour les Mac ? (non)

Le cas des autres versions de Counter-Strike

Si vous pouviez vous adonner tranquillement à Counter-Strike : Global Offensive depuis 2012 sur Mac et jusqu'à hier soir, la nouvelle mise à jour fait passer le titre en Counter-Strike 2. Petite surprise pour ceux qui ne suivaient pas forcément le développement,On pourrait imaginer que les graphismes améliorés de Counter-Strike 2 soient trop poussés pour les puces des Mac, avec ses nouveaux effets de fumées et ses cartes remises au goût du jour.. Valve a toujours souhaité que Counter-Strike soit hyper accessible et cette nouvelle mouture n'échappe pas à la règle avecIl faudra en effet un PC avec un processeur Intel Core i5-750, 8 Go de RAM et une carte graphique avec au moins 1Go de mémoire vidéo.. Il s'agit donc d'un choix délibéré, peut-être effectué à cause d'un nombre insuffisant de joueurs sur Mac face au coût de développement nécessaire à l'adaptation. Les fans de la franchise peuvent toutefois espérer une éventuelle future mise jour permettant de jouer sur Mac, mais d'ici là(ou passer par Boot Camp pour le Mac Intel, ou encore une solution de virtualisation assez performante pour les Mac Apple Silicon)Vous pourriez alors vous rabattre le cœur lourd sur Counter-Strike : Source ou Counter-Strike : Condition Zero pour continuer à profiter de la franchise, mais il y a là encore un obstacle. En effet,(ce qui élimine un grand nombre d'utilisateurs du parc actuel), qui étrennait le passage au tout 64bits sur Mac. Bref, pour le moment et pour la grande majorité des joueurs sur Mac, Counter-Strike, c'est bel et bien fini.